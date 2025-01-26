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Banu Alkan Hastalık Sonrası İlk Kez Konuştu

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BEYİN KANAMASI İDDİASI VE GERÇEK DURUM

Banu Alkan, Afrodit lakabıyla tanınan ünlü isim, beyin kanaması geçirdiği iddialarıyla sevenlerini endişelendirdi. Ancak durum, aslında başka bir tablo sergiledi. Yüksek tansiyon ve dengesiz bir şeker oranı yüzünden rahatsızlanan Alkan, hemen hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu ve şekeri zor şartlar altında da olsa kontrol altına alınmayı başardı. Büyük bir tehlike atlatan Afrodit, bir hafta aradan sonra tekrar kontrole gitti ve sonuçlarının temiz çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.

NELER YAŞADIĞINI ANLATTI

Afrodit, yaşadığı süreç ve son sağlık durumu hakkında Magazin D’ye açıklamalarda bulundu. “Asiye’ciğim merhabalar. Evet, gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım” diye belirtti. Arkadaşlarıyla yaptığı yemeğin kritik bir noktaya geldiğini dile getiren Alkan, “Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez” ifadesini kullandı.

HASTANEDE KALDIĞI SÜREÇ

Alkan, tansiyonunun inatçı bir durum sergilediğini dile getirerek, “Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim” açıklamasında bulundu. Bu deneyim, ünlü ismin sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

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