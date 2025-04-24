Baraj Suları Çekildi, Uysallar Ortaya Çıktı!

YUSUFELİ BARAJI’NDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 2022 yılında su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, bölgedeki birçok yerleşim yeriyle birlikte Mutlugün Köyü’nün Uysallar Mahallesi’ni sular altına aldı. Ancak barajın su seviyesinin çekilmesi, bu kaybolan köyün izlerini gün ışığına çıkardı. Tarihi ve nostaljik öneme sahip olan Uysallar Mahallesi, köylüler için unutulmaz bir anı haline geliyor.

BARAJ SULARI ÇEKİLDİ, KÖY YENİDEN GÖRÜNDÜ

Yusufeli Barajı’nın su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Uysallar Mahallesi’nin uzun yıllar baraj göletinin altında kalan yapıları yeniden görünür hale geldi. 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle su tutmaya başlayan bu baraj, bölgedeki Mutlugün Köyü’nün Uysallar Mahallesi’ni sular altında bırakmıştı. Baraj tamamlandığında 10 köy tamamen ya da kısmen su altında kalmıştı ancak bu durum, Uysallar Mahallesi’nin kaybolan geçmişinin tekrar gün yüzüne çıkmasını sağladı.

SU ALTINDA KALAN TARİHİ YAPILAR

Barajın suları çekilmeden önce, Uysallar Mahallesi’ndeki evler, cami ve okul gibi yapılar tamamen sular altında kalmıştı. Şimdi ise bu yapılar, tarihin bir parçası olarak yeniden gündeme geliyor. Eski köy sakinleri, yıllar sonra kaybolan mahallelerinin izlerini görmek için bölgeye akın etti. Gözlerine inanamadıklarını belirten köylüler, köylerinin eskiden olduğu gibi yeniden yüzeye çıkmasını büyük bir şaşkınlıkla izliyor.

KÖYLÜLER NOSTALJİ YAŞIYOR

Mutlugün Köyü’nün sakinleri, Uysallar Mahallesi’nin tekrar su yüzüne çıkmasıyla birlikte nostaljik bir deneyim yaşıyor. Eski evlerini, okulunu ve camisini yeniden görmek, onlar için önemli bir anlam taşıyor. Bazı köylüler, geçmiş yaşamlarını hatırlayarak, o dönemden gelen hatıraları yeniden canlandırmanın tadını çıkarıyor. Yıllardır suyun altında kaybolmuş bu yapıların yeniden açığa çıkması, köylüler için adeta bir zaman yolculuğuna dönüşüyor.