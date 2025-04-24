Baraj Suları, Uysallar Mahallesi’ni Açıkladı!

YUSUFELİ BARAJI VE UYSALLAR MAHALLESİ’NİN KAYBOLAN İZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 2022 yılında su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, birçok yerleşim yerinin yanı sıra Mutlugün Köyü’nün Uysallar Mahallesi’ni de sular altına almıştı. Barajın su seviyesinin düşmesi, kaybolan köyün izlerini tekrar gün yüzüne çıkararak nostaljik bir anı haline getirdi.

BARAJ SULARI ÇEKİLİNCE MAHALLE ORTAYA ÇIKTI

Yusufeli Barajı’nın su seviyesinin azalmasıyla birlikte, bir süredir su altında kalan Uysallar Mahallesi’nin yapıları görünür hale geldi. 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle su tutmaya başlayan baraj, Mutlugün Köyü’nün Uysallar Mahallesi’nin de dahil olduğu 10 köyü kısmen ya da tamamen su altında bırakmıştı. Ancak barajın su seviyesinin çekilmesi, Uysallar Mahallesi’nin unutulan geçmişini ortaya çıkardı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHİ YAPILAR

Baraj suları çekilmeden önce Uysallar Mahallesi’ndeki evler, cami ve okul gibi yapılar tamamen su altında kalmıştı. Bu yapılar artık tarihin bir parçası olarak yeniden görünür hale geldi. Es eski köy sakinleri, yıllar sonra kaybolan mahallelerinin izlerini görmek için bölgeye akın ederken, köylüler gözlerine inanamadıklarını belirtti ve köylerinin yeniden yüzeye çıkışını şaşkınlıkla izledi.

KÖYLÜLER İÇİN BİR ZAMAN YOLCULUĞU

Mutlugün Köyü’nün sakinleri, Uysallar Mahallesi’nin su yüzüne çıkmasıyla nostaljik bir deneyim yaşadı. Eski evlerini, okullarını ve camilerini görmek, onlar için anlam dolu oldu. Bazı köylüler, eski yaşamlarını hatırlayarak geçmişteki anıları canlandırmanın tadını çıkardı. Yıllar sonra su altında kaybolan bu yapıların yeniden görünmesi, köylüler için adeta bir zaman yolculuğuna dönüştü.