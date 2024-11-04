“Baran Güran’dan Duruşma Öncesi Dikkat Çeken Paylaşım”

DAVA TARİHİ BELİRLENDİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili dava 7 Kasım’da başlayacak. Duruşma günü yaklaşırken, Narin Güran’ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran’dan yeni bir paylaşım yapıldı. Diyarbakır’da yaşayan 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos günü Kur’an kursuna gitmek için evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. 19 günlük arama faaliyetleri sonucunda küçük kızın cansız bedenine Eğertutmaz Deresi’nde ulaşıldı. Cinayet soruşturmasındaki ana şüpheli olarak, aracında Narin’in DNA’sı bulunan amca Salim Güran öne çıktı. Yapılan soruşturma çerçevesinde, Narin’in cesedini amcasından aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar ile birlikte, küçük kızın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklandı.

CİNAYET ANINDA BİR ARADA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’nin dikkatini çeken bu cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede dikkate değer bilgiler yer aldı. İddialara göre, Narin Güran kendi evinde öldürüldü ve HTS kayıtlarının incelenmesi, cinayet anında anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar’ın aynı yerde bulunduğunu ortaya koydu. Dört şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, ilk duruşmanın 7 Kasım’da gerçekleştirileceği duyuruldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Duruşmaya yakın bir tarihte ortaya çıkan bir video kaydı tepki çekti. Cezaevinde bulunan Enes Güran’ın babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran ile gerçekleştirdiği görüşmedeki rahat tavırları, vicdanları yaraladı. Arif Güran, “Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?” derken, Enes Güran “Yok. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum” sözlerini kullandı. Narin cinayetinde daha önce “Sorumlular cezalandırılsın” diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu’na veren ancak sonradan geri adım atan Baran Güran’ın, ailesiyle yaptığı son paylaşım ise kafa karıştırdı. Annesi ve kardeşinin masum olduğunu savunan Baran Güran’ın amcası Salim Güran’a yer vermemesi dikkat çekti.

BARAN GÜRAN’DAN YENİ PAYLAŞIM

7 Kasım’daki duruşmaya günler kala Baran Güran sosyal medya hesabında annesi Yüksel Güran ve kardeşi Narin’in fotoğraflarını paylaştı. Baran Güran, paylaşımında “Çok özledim” ifadelerini kullandı. Ayrıca cinayetten tutuklu bulunan ve müebbet hapsi istenen Enes Güran’ın fotoğrafını da paylaşarak, “Çok özledim” mesajını ekledi.