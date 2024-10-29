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Baran Güran’dan Narin Savunması Açıklaması

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NARİN’İN CİNAYETİNE DAİR YENİ AÇIKLAMALAR

Narin’in ağabeyi Baran Güran, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklamaların ardından Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında konuştu. “Narin’i kim öldürdü?” sorusuna henüz bir yanıt bulamadığını belirten Güran, annesi Yüksel ve kardeşi Enes’i savunarak, “Asla bu cinayeti işlemezler.” ifadelerini kullandı. Güran’ın en büyük şüphelisi ise Nevzat Bahtiyar oldu.

Baran Güran, annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddialarına da yanıt verdi. İki kişinin Siverek’ten gelerek anneden kan alınmasının Narin’in bulunmasında yardımcı olabileceğini söylediklerini ifade etti. Bu kişilerin jandarmayı aradığına ve kan alındığı sırada jandarmanın da orada bulunduğuna dikkat çekti.

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