Baran Güran’ın Dikkat Çeken Paylaşımları

NARİN GÜRAN CİNAYETİ VE TUTUKLAMALAR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gün kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak toplamda 12 kişi tutuklandı. Güran’ın ölümüne ilişkin 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Bu davanın ilk duruşması ise 7 Kasım’da yapılacak.

TÜM SANIKLAR HAKKINDA AĞIR CEZA TALEBİ

Dava kapsamında tutuklu olan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’a, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Baran Güran, tutuklu olan annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin’in yer aldığı üç farklı paylaşımı 45 dakika içinde sildi. Bu durum dikkat çekti.