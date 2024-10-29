Baran Güran Konuştu: Tek Kişiyi Suçladı

BARAN GÜRAN’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, Instagram üzerinden ardı ardına yaptığı paylaşımları yaklaşık 45 dakika sonra silerek dikkat çekti. Duruşmaya günler kala ilk kez sessizliğini bozan Baran Güran, olay hakkında konuştu. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de hayatını kaybettiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinin arkasındaki failler henüz netlik kazanmadı. Narin’in ölümünde yer aldığı öne sürülen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti. Duruşma 7 Kasım’da yapılacak.

ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ

Mahkeme, ifade veren tanıklardan Baran Güran ile O.G., M.G., R.C., Y.G., E.G., B.G., M.K., M.E.G., Y.K., U.K., F.K., Ğ.B. M.S.A. ve tutuklu sanıklardan Muhammed Kaya ile Narin’in yengesi Maşallah Güran ve kızı Birsen Güran hakkında zorla getirme kararı alındı. Narin’in yengesinin yanı sıra Hediye Güran ve Salim Güran’ın işçisi R.A. için de zorla getirme emri düzenlendi. Narin’in babası Arif Güran’ın müşteki olarak sisteme kaydı gerçekleştirildi.

AGABEYİN VEKALATNAMEYİ GERİ ÇEKMESİ

Daha önce Narin’in ağabeyi Baran Güran, Diyarbakır Barosu’na süreci takip etmeleri amacıyla vekaletname vermişti, ancak bu vekaletnameyi geri çekti. Tutuklu olmayan tek ağabey olarak Baran Güran, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkati üzerine çekti. Üç farklı paylaşımını 45 dakika içinde silen Baran Güran, ilk paylaşımında annesini özlediğini belirtti. “Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim” diyerek sevgisini ifade etti. İkinci paylaşımında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran’a destek vererek, “Sana iftira atanlar utansın aslanım” dedi. Üçüncü paylaşımında ise öldürülen küçük kardeşi Narin ile bir fotoğrafını paylaşarak, “Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine ‘katil’ dediniz” dedi.

AMCASINA YÖNELİK SUSKUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

Baran Güran’ın cinayetle bağlantılı amcası Salim Güran hakkında herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında ailesi hakkında açıklamalarda bulunarak, 7 Kasım’da yapılacak duruşmaya katılacağını ifade etti. Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı suçlamalarına tepki göstererek, “Bilgimiz dışında bir şey yok” dedi. Ayrıca, Narin’in annesi Yüksel ve abisi Enes’in olay anında evde olduğunu doğrularken, suçlu olarak Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti. Baran Güran, kardeşi Enes’in kolundaki ısırık izleri ile gözündeki morluk için “Narin’i teşhis etmeye gitmediği için kendini yumrukladı” dedi. Böylelikle, tutuklu ailesini savunarak suçlamaları Nevzat Bahtiyar üzerine havale etti.