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Spor

Barcelona – Atalanta Maçı Bu Akşam Oynanacak

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BARCELONA, ATALANTA’YI AĞIRLAYACAK

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta mücadelesinde Atalanta’yı konuk ediyor. Maç, 23.00’te Estadio Olímpic Lluís Companys’ta gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekip Barcelona, 3 puan hedefliyor ve Atalanta ise deplasmanda galibiyet arayışında.

BARCELONA’NIN BAŞARILI PERFORMANSI

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar 7 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

ATALANTA’NIN DURUMU

Atalanta ise 7 maçlık süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Topladığı 14 puanla 7. sırada konumlanıyor.

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