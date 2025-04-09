“Barcelona, PSG Avantajı Elden Geçirdi”

ÇAĞRILARLA YÜKSELEN BARCELONA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması iki heyecan verici maçla devam etti. Barcelona, Borussia Dortmund’u evinde konuk etti. Raphinha’nın 25. dakikada attığı gol, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Robert Lewandowski, 48. dakikada kafa vuruşuyla durumu 2-0 yaptı. Barcelona, 66. dakikada yine Lewandowski ile üçüncü golünü kaydetti. 77. dakikada Lamine Yamal da sahneye çıkarak skoru 4-0’a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona, Borussia Dortmund’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek yarı final için önemli bir avantaj elde etti.

GERİ DÖNÜŞÜ PARİS GERÇEKLEŞTİRDİ

Günün diğer maçında Paris St Germain, Aston Villa’yı ağırladı. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers’ın kaydettiği golle öne geçti. Bu gol sonrasında PSG, 39. dakikada Desire Doue’nin attığı golle eşitliği sağladı. İkinci yarının başında, 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia’nın golü ile 2-1 öne geçti. Paris St Germain, 90+2. dakikada Nuno Mendes ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazanmayı başardı. Her iki karşılaşmanın rövanşları 15 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.