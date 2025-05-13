Barcelona, Real Madrid’i 4-3 yendi

İSPANYA LALIGA’DA BÜYÜK ÇEKİŞME

İspanya LaLiga’nın 35. hafta karşılaşmasında Barcelona, sahasında Real Madrid’i ağırladı. Alman teknik adam Hansi Flick’in ekibi, zorlu maçı 2-0 gerideyken 4-3 kazanarak, şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı ve puan farkını yediye çıkardı. Böylece, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

El Clasico’da 11’de sahaya çıkan Arda Güler’in performansı, Real Madrid taraftarları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kimi taraftarlar, millî futbolcunun sergilediği oyunu eleştirirken, diğerleri ise Arda’nın sağ kanatta değil, merkez orta sahada görev alması gerektiği yönünde fikir beyan ederek Carlo Ancelotti’ye tepki gösterdi.

ANCALOTTI’DEN GÜÇLENME AÇIKLAMASI

İspanya’daki spor yorumcuları ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler’in düzenli olarak ilk 11’de forma giymesi için fiziksel olarak daha güçlü olması gerektiğini sık sık vurgulamıştı. Bu açıklamalar, gencin geleceği açısından dikkat çeken bir durumu gözler önüne seriyor.