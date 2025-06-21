Barım’ın Avukatları Tekrar Tahliye İstedi

GEZİ PARKI SORUŞTURMASINDA AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU

Gezi Parkı soruşturması kapsamında “etki ajanlığı” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamalarıyla ocak ayında tutuklanan Ayşe Barım, son olarak 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulundu. Bunun üzerine avukatları, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu. Daha önce 20 Mayıs’ta yaptıkları tahliye başvurusu reddedildi. Avukatlar, Barım’ın hapishane koşullarındaki sağlık durumunun giderek kötüleştiğini vurguladı. Ayrıca, Barım’ın “kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığını” belirten doktor raporlarını mahkemeye sundular. Dilekçede, “Müvekkilimizin ağır hastalıkları nedeniyle cezaevi koşullarında giderek kötüleşen sağlık durumu, hayati riskinin olduğu gözetilerek yaşam hakkının korunması adına, sağlık kurul raporu beklenmeksizin tahliyesine karar verilmesi” açıklamasına yer verildi.

AMELİYAT KARARI ALINDI, YAPILAMADI

Dilekçede Ayşe Barım’ın sağlık durumu şu şekilde özetlendi: 56 yaşındaki Barım, ciddi sağlık problemleri yaşayan biri olup, hastalıkları nedeniyle ölüm riski taşımaktadır. Koğuşunda 5 Haziran’da bayıldığı ve infaz memurları tarafından bulunduğu bildirildi. Barım, hayatî tehlike oluşturan ağır kalp ve damar hastalıklarına sahiptir. Geçmişte hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konulmuş ve yakın zamanda açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Ancak, tutuklu olduğu için bu ameliyat gerçekleştirilemedi. Kardiyolog tarafından yapılan incelemelerde, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” ifadesi yer aldı.

KALP HASTALIĞI VE ANI ÖLÜM RİSKİ

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan 9 Mayıs 2025 tarihli durumu bildiren sağlık kurulu raporunda hipertrofik kardiyomiyopati nedeniyle “ani kardiyak ölüm riskinin bulunduğu” belirtildi. Bayılma ve baygınlık, bu hastalığın tipik semptomları arasında yer alıyor. Bayılma durumu, müvekkilin yaşadığı hastalığın ilerlediğinin ve riskin arttığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Barım cezaevinde daha önce birçok defa bayılma geçirmiştir.

ANEVRİZMA ve DİĞER SAĞLIK SORUNLARI

Barım’ın hayati tehlike oluşturan diğer bir hastalığı beynindeki anevrizmadır. Beyninde 7 mm çapında anevrizma bulunmakta ve bunun yanı sıra üzerinde bebeği olan başka bir anevrizması daha vardır. Anevrizmanın patlama riski sürekli mevcuttur ve bu nedenle sıkı takip edilmesi kritik öneme sahiptir. 12 Mayıs 2025 tarihli Silivri Devlet Hastanesi raporunda, Barım’ın beynindeki anevrizmanın genişlediği ve ilaçlı kontrast önerildiği vurgulanmıştır. Ayrıca, bayılma durumu bu hastalığın belirtilerindendir ve zamanında müdahale edilmezse ölümcül sonuçlar meydana gelebilir.

DİĞER HASTALIKLARI

Barım aynı zamanda şeker hastasıdır ve bünyesi çeşitli hastalıklara açıktır. Geçmişte zatürre geçirmiş olup akciğerinde takip gerektiren bir nodül bulunmaktadır. Ayrıca, yüksek ölüm riski taşıyan uyku apnesi rahatsızlığı da vardır. REM uyku evresinde şiddetli olan bu durum, müvekkilin sağlığı için ciddi risk oluşturmaktadır. Ayrıca, romatolojik hastalıkları bulunmaktadır ve eklem bozuklukları tespit edilmiştir. Fibromiyalji teşhisi konulmuştur; bu hastalık, merkezi sinir sistemini etkileyerek ağrı hassasiyetinin artmasına neden olan bir durumdur. Barım’ın tutuklanması sonrasında hastalıkları daha da kötüleşmiş, sağlık durumu ciddi şekilde tehlikeye girmiştir. Cezaevinde birçok kez rahatsızlanmış, defalarca cezaevi revirine ve hastaneye sevk edilmiştir.