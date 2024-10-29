Barış Alper Yılmaz Açık Sözlü Oldu: Eleştiriler Olacak

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA BARIŞ ALPER YILMAZ’DAN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Barış, galibiyetten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Öncelikle çok mutluyuz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Serimiz devam ediyor. Bunu bozmaya niyetimiz yok. Çok iyi bir mücadele vardı saha içerisinde. Çok güzel atmosfer vardı. Taraftarlarımıza armağan olsun” şeklinde konuştu.

KENDİ PERFORMANSINA ODAKLANIYOR

Barış Alper, kendi performansına dikkat ettiğini ifade etti. Eleştirilerin her zaman olacağını kabul eden futbolcu, “Eleştiriler tabii ki olacaktır. Bunlar beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ben sadece kendi performansıma bakıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim. Galatasaray’da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Ben kendi açımdan hiçbir sıkıntı görmüyorum” dedi.

ÇOK YANLIŞ YAPMIYORUM

Birçok mevkide görev alabilmesine yönelik bir soruya yanıt veren milli futbolcu, “Burası Galatasaray. Bu formanın yükü çok fazla. Ben hırslı bir çocuğum. Hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz lazım. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Bugün sol bek oynadım yarın sağ bek oynarım ama ben hücum oyuncusuyum. Hocamın kararı. Hocam da 2 gün önce bir operasyon geçirdi, ona da geçmiş olsun diyeyim. Bizi yalnız bırakmadı, çok farklı bir hoca. Onun güveni bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.