More
Spor

Barış Alper Yılmaz’dan Süper Lig’de 100. Maç

baris-alper-yilmaz-dan-super-lig-de-100-mac

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI VE BARIS ALPER YILMAZ’IN ÖNEMİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Barış Alper Yılmaz için oldukça özel bir anlam taşıyor.

BARIS ALPER YILMAZ İÇİN İLK KEZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep maçında Barış Alper Yılmaz’a forma verme ihtimalini değerlendiriyor. Bu durumda 24 yaşındaki genç futbolcu, Süper Lig’deki ilk kez ‘dalya’ yapmış olacak.

ÖNEMLİ

Gündem

ABD’de Uçak ve Helikopter İrtifa Çelişkisi

ABD'de Ronald Reagan Havalimanı yakınında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışmasına dair soruşturmada irtifa bilgileri arasında tutarsızlıklar bulundu.
Gündem

Uluslararası Yarışmalarda 188 Madalya Kazanıldı

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan öğrenciler, uluslararası yarışmalarda 188 madalya kazandı; bunlardan 153'ü spor, 35'i ise bilim ve teknoloji alanında.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.