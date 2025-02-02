Barış Alper Yılmaz’dan Süper Lig’de 100. Maç

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI VE BARIS ALPER YILMAZ’IN ÖNEMİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Barış Alper Yılmaz için oldukça özel bir anlam taşıyor.

BARIS ALPER YILMAZ İÇİN İLK KEZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep maçında Barış Alper Yılmaz’a forma verme ihtimalini değerlendiriyor. Bu durumda 24 yaşındaki genç futbolcu, Süper Lig’deki ilk kez ‘dalya’ yapmış olacak.