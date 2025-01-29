Barış Pehlivan’ın İfade Detayları Ortaya Çıktı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yayınında “bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığı ve ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği” hususunda tespitler gerçekleştirmesi üzerine bir soruşturma başlattı. Bu süreç devam ederken, Pehlivan, savcılıkta verdiği ifadede olay günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısını takip etmek amacıyla belediyede bulunduğunu belirtti.

PEHLİVAN’IN AÇIKLAMALARI

Pehlivan, toplantının ardından gazetecilik refleksiyle İmamoğlu’nun yaptığı açıklamada adı geçen bilirkişiyi, iddialara karşılık vermesi için aradığını ifade etti. Devamında, bu durumun nedenlerini ve sürecinin nasıl geliştiğini açıklamaya çalıştı. İfadesi, yargılama sürecindeki gelişmelere odaklandı.