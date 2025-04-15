“Barışçıl Direnişle Mücadele Vereceğiz.”

İMAMOĞLU İÇİN MİTİNG VE İMZA PLANLARI

CHP lideri, İmamoğlu’nun tutuklanmasının siyasi bir hamle olduğunu düşünerek, bu duruma karşı verecekleri mücadeleyi şöyle ifade ediyor: “Otoriter popülist bir liderin barışçıl gösteriler ve sivil protestolarla nasıl geriletilebileceğine dair dünyada çok az örnek var. Bu da onlardan biri olacak.” Kendisi, halkın tepkisini devam ettirmek için düzenli mitingler ve gösteriler yapılacağını da belirtiyor.

Adaylık Durumu ve Alternatifler

Özel, İmamoğlu’nun 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmaya devam ettiğini vurguluyor ve şu an için başka bir aday belirleme planlarının olmadığını dile getiriyor. Ancak, İmamoğlu’nun adaylığının “imkansız” hale gelmesi durumunda, “En uygun adayı belirleyeceğiz ve İmamoğlu’nun özgür kalması mesajını merkezine alan bir kampanya yürüteceğiz,” açıklamasında bulunuyor.

İmza Kampanyası ve Mitingler

İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle ulusal bir imza kampanyası başlattıklarını aktaran Özel, amaçlarının 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın aldığı oydan daha fazla imza toplamak olduğunu belirtirken, “Şu ana kadar 10 milyondan fazla imza toplandı,” diyor. Ayrıca, her Çarşamba İstanbul’da mitingler düzenleneceğini ve Türkiye genelinde periyodik gösteriler yapılacağını da ekliyor. İlk mitingin Samsun’da gerçekleştirildiğini hatırlatıyor.

İttifaklara Açık Olma

Özel, Erdoğan’ı yenmek için geniş bir koalisyona ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. “Seçimler yaklaşırken diğer partilerle ittifak yapmaya kapalı değiliz. Erdoğan’ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var,” diyor. 2023’teki seçim ittifakına benzer bir modelin tekrar gündeme gelebileceğini de dile getiriyor.

Kriz Yönetimi Yöntemleri

İmamoğlu’nun 21 Mart’ta yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestoların içinde aktif bir rol üstlenen Özel, bu süreçteki enerjisini şöyle özetliyor: “Kriz yönetimi ve direniş bizim işimiz.” CHP lideri, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir darbe” olarak nitelendirirken, halkın öfkesini büyük eylemlere dönüştürdüğünü belirtiyor.

Gençler ve Kadınlar Üzerine

Partisini daha kapsayıcı bir hale getirdiğini vurgulayan Özel, genç kotalarının getirilmiş olduğunu ve gölge kabinesinin yarısının kadınlardan oluştuğunu belirtiyor. CHP’nin üye sayısının kendi liderliği döneminde 2 milyona ulaştığını ifade ederken, “Hedefimiz kapılarımızı tüm demokratlara açarak partimizi güçlendirmek,” şeklinde ilave ediyor.

Erdoğan’a Yönelik Tepkiler

Erdoğan’ın protestoları “sokak terörü” olarak nitelemesine karşılık, Özel, “Erdoğan’ın kendisine karşı duranları korkutabileceği noktayı geçtik,” diyor. CHP lideri, mevcut küresel dinamiklerin Erdoğan’ı Batı için stratejik bir ortak haline getirdiğini, fakat bunun demokratik ihlalleri görmezden gelinmesine yol açtığını aktarıyor. Stratejilerinin özünü ise “En iyi savunma şu anda yaptığımız şey, yani direniş,” sözleriyle özetliyor.