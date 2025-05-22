Bartın’da Ayı Yavrusu Sahile İndi

HEYECAN VEREN ZİYARETÇİ

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi girişindeki Yardibi Sahili’nde beklenmedik bir ziyaretçi, büyük bir heyecan yarattı. Küre Dağları Milli Parkı’ndan geldiği düşünülen yaklaşık bir yaşındaki bir bozayı yavrusu, sahil alanına indi. O anlar, bölgede bulunan balıkçı Burhan Kayık tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÜVENLİK UYARILARI

Sevimli yavru ayıyı merakla izlemek isteyen bazı vatandaşlar sahile yaklaşınca, belediyenin hoparlör sistemi devreye girdi. Yapılan anons sırasında, yavrunun annesinin de yakınlarda olabileceği ifade edilerek, vatandaşların yaklaşmamaları ve temkinli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Doğal yaşam alanından ayrılan ayının yeniden ormana dönebilmesi için görevlilerin bölgeyi dikkatlice gözlemlediği belirtildi.