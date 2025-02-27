Barzani’den Öcalan’ın Çağrısına Destek Açıklaması

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ HEDEFİNE ÖNEMLİ ADIM

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda verilen mücadelede önemli bir aşamaya gelindi. Tarihi bir çağrı ile başlayan bu süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi için yaptığı çağrı ile şekillendi. Bu kapsamda, DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası heyet, Öcalan’ın mesajını kamuoyuna aktardı.

ÖCALAN’DAN PKK’YA LAĞVETME ÇAĞRISI

Terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan, PKK’nın kongresini toplayarak, kendini feshetmesi gerektiğini belirtti ve “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” açıklamasında bulundu.

SORUNLARA ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Öcalan, federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını vurgulayarak, PKK’nın ömrünü tamamladığını ifade etti. “Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.” dedi.

BARZANİ’DEN DESTEK GELDİ

Öcalan’ın silah bırakma çağrısı üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de bir açıklamada bulundu. Barzani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “PKK’yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Sayın Öcalan’ın mesajını ve PKK’nin silahsızlandırılması ve tasfiyesi çağrısını sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Barzani, sürecin başarıya ulaşması için üzerlerine düşen tüm rolleri oynamaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye’deki diğer partilerin de bu sürece katılımı ile başarılı bir barış ve çözüm aşaması sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Barışçıl, medeni ve demokratik mücadele zamanının geldiğini aktararak, “İktidarının başından bu yana net bir vizyonla barış için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz.” açıklamasında bulundu.