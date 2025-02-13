Barzani’den PKK/YPG Temsiliyetine Dair Açıklama

MUHAFAZAKÂR KÜRT POLİTİKALARI

Suriye’de muhaliflerin devriminden sonra geleceğe yönelik umutlar beslenirken, birçok sorun hala çözüme muhtaç. Bu sorunlar arasında Suriye’de varlık göstermeye devam eden PKK/YPG de bulunuyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Al Arabiya televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, İsrail’in IKBY’deki varlığına dair iddiaları reddederek, IKBY’nin koalisyon güçlerine rehberlik etmek istediğini belirtti.

EKONOMİK SORUNLAR VE İLİŞKİLER

Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki ekonomik konuların siyasallaştığını ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile şimdiye kadar bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine dikkat çekti. Barzani, Suriye’deki Kürtlerin siyasi süreçteki yerini desteklediğini vurguladı ve “SDG (PKK/YPG), Suriye’de tüm Kürtleri temsil etmiyor” diyerek bu yapıların temsil yeteneğini sorguladı.