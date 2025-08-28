Başakşehir Avrupa’ya Veda Etti

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE HEYECAN DORUKTA

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turunda rövanş müsabakaları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Rumen ekibi Universitatea Craiova, Mirel Radoi’nin yönetiminde mücadele ederken, temsilcimiz Başakşehir ise Çağdaş Atan yönetiminde sahada yer aldı. Alman hakem Daniel Schlager’in düdük çaldığı karşılaşma, Complex Sportiv Craiova’da gerçekleşti. İlk maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, rövanş maçında deplasmanda Universitatea Craiova’ya 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Başakşehir, 7. dakikada Selke’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu erken gol, temsilcimizi umutlandırdı.

MAÇA DENGE GELDİ

Ancak Universitatea Craiova, 9. dakikada Alexandru Cicaldau’nun kaydettiği golle durumu eşitledi. Alexandru, daha önce Galatasaray ve Konyaspor formalarıyla tanıdık bir isim olması dolayısıyla dikkat çekti.

RUMEN EKİBİ ÖNE GEÇTİ

27. dakikada, Ştefan Baiaram, Universitatea Craiova’yı 2-1 öne geçirerek ilk yarıda Rumen ekibinin avantajını artırdı. İlk 45 dakika, 2-1’lik skorla Universitatea Craiova’nın lehine sona erdi.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Başakşehir’den Operi, hakeme yaptığı itirazlar sebebiyle ardışık olarak iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu, Başakşehir’in oyun düzenini olumsuz etkiledi.

FARK 2’YE ÇIKTI

Operi’nin kırmızı kart gördüğü dakikada Universitatea Craiova, Nsiba’nın attığı golle durumu 3-1 yaptı ve farkı ikiye çıkardı.

BAŞAKŞEHİR ELENDİ

Maçta başka gol olmayınca Universitatea Craiova, karşılaşmayı 3-1 kazanarak tur atladı. Başakşehir, ilk maçta 2-1 kaybettiği Rumen ekibine rövanşta 3-1 yenilince toplamda 5-2’lik skorla Avrupa serüvenini sonlandırdı.