Başakşehir’de 15 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Başakşehir Mobil Park polisi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki bir villa hakkında yoğun uyuşturucu madde kokusu ihbarı aldı. İhbarı dikkate alan polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık üç gün boyunca detaylı inceleme gerçekleştirdi. Bu süreçte, üç katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride herhangi bir hareketin gözlemlenmediği tespit edildi. Belirli zaman dilimlerinde şüpheli kişilerin eve girdiği görülünce, polis ekipleri villanın içerisini direkt olarak göremediği için merdivenle baca bölümüne ulaştı. Dron kullanarak villanın çevresini izleyen polis, burada uyuşturucu madde imalatı yapıldığını belirledi.

OPERASYON ANİDEN GERÇEKLEŞTİ

Hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir Mobil Park polisi, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.00 civarında operasyon için harekete geçti. Villaya gelen ekipler, kapının açılmadığını görünce pencereyi kırarak içeri girdi. İçerde gerçekleştirdikleri aramada, yatak odasında bir kişinin uyuduğu görüldü. Bu kişi Muhammet Furkan Ş. (29), yatağında uyurken yakalandı.

SERA ALANI ORTAYA ÇIKTI

Villanın alt katına inen polis ekipleri, burada kurulu olan serada 71 kök Hint keneviri ile birlikte ışıklandırma, ısıtma ve sulama sistemlerini ele geçirdi. Gerçekleştirilen bu nefes kesen operasyon güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.