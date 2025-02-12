Başakşehir’de Camide Makaslı Saldırı Olayı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Olay 10 Şubat tarihinde saat 15.30’da Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan camide gerçekleşti. Camiden gelen “Yardım edin” çığlıklarını işiten polis ekipleri, hemen camiyi kontrol etmek için harekete geçti. İçeride F.E.A. isimli bir kişinin yaralandığını tespit eden ekipler, durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE GÖZALTININ DETAYLARI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, F.E.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Saldırgan M.H. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü araştırmada, F.E.A.’nın camide yatmakta olan M.H.’nin yanına giderek, “Yardıma ihtiyacın var mı?” diye sorduğu belirlendi.

SALDIRININ NEDENİ VE KAMERAYA YANSIMALARI

M.H., yanına gelen kişinin kendisine zarar vereceğini düşünerek cebinden bir makas çıkararak F.E.A.’yı kovalamaya başladı. Camiden çıkarken yere düşen F.E.A.’nın vücuduna ve yüzüne rastgele vurduğu tespit edildi. Bu olay, caminin güvenlik kameralarına yansıdı ve detayları gözler önüne serdi. (DHA)