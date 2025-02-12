Başakşehir’de Dehşet: Camide Makasla Yaralama

Olay 10 Şubat günü saat 15.30’da Güvercintepe Mahallesi’ndeki camide gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİMİZ OLAY YERİNDE

Cami içerisinden gelen “Yardım edin” çığlıklarını duyan polis ekipleri camiyi kontrol ettiğinde, F.E.A. adındaki bir kişinin yaralı durumda olduğunu gördü. Olay yerine hemen gelen sağlık ekipleri, F.E.A.’ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken, saldırgan M.H. gözaltına alındı. Olayı araştıran polis ekipleri, F.E.A.’nın camide yatan M.H.’nin yanına giderek “Yardıma ihtiyacın var mı?” dediğini belirledi. M.H., yanına yaklaşan kişinin kendisine saldıracağını düşünerek cebinden çıkardığı makasla onu kovaladı. Girişte yere düşen F.E.A.’nın vücuduna ve yüzüne rastgele vurduğu öğrenildi. Yaşanan olay, caminin güvenlik kameralarına da yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cami güvenlik kameraları olayı net bir şekilde kaydetti. Bu görüntüler, olaya dair önemli bilgiler sunuyor ve yetkililere soruşturmada yardımcı oluyor. Polisin durumu hala incelemeye devam ettiği bildiriliyor.