Başakşehir’deki Trafik Kazasında Şehit Sayısı İkiye Yükseldi

30 Mart günü saat 09.00 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda üzücü bir trafik kazası yaşandı.

KAZA BİLGİLERİ

34 LHU 912 plakalı polis aracının 34 EYG 499 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, servis minibüsü bariyerlere çarparak durma başarısı gösterirken, otomobil refüje fırladı. Olayın ardından durumu bildiren ihbarla birlikte çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi.

AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ilk belirlemelerine göre, bir polis memurunun şehit olduğu ve toplamda 29 kişinin yaralandığı tespit edildi. Olayda ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edildi. Ancak, doktorların çabalarına rağmen Yalçın, 3 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın acı haberi Zeytinburnu’ndaki ailesine ulaştı. Yalçın’ın abisinin evine Türk bayrağı asılırken, yakın arkadaşları ve akrabaları taziye ziyaretlerinde bulundu.

BAYRAK TEMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Gürlek, “Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın’a Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Türk Polis Teşkilatının ve aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

