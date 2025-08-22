Başakşehir Evinde Mağlup Oldu

Gündem

BAŞAKŞEHİR’İN MAÇ PERFORMANSI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu çerçevesinde Universitatea Craiova ile İstanbul’da karşılaştı ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçta Başakşehir’in tek golünü Festy Ebosele kaydetti.

MAÇTAKİ GOL ANLARI

Mücadele, Başakşehir’in Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa ve Shomurodov ile başlayan kadrosuyla başlarken, konuk ekip Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badeij, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram kadrosuyla sahada yer aldı.

Maçın ilk yarısı boyunca büyük bir mücadele yaşanırken, konuk Universitatea Craiova 45+2’inci dakikada Alexandru Cicaldau’nun attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise 61. dakikada Oleksandr Romanchuk, farkı ikiye çıkararak takımını 2-0 öne geçirdi.

Tem Otoyolu’nda Kamyon Devrildi

TEM Otoyolu'nda Altınşehir bölgesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan bir kamyon devrilerek trafiği bir süre aksattı.
İspir’de Heyelan: 70 Daire Boşaltıldı

İspir'in Yukarı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. Vatandaşlar pansiyonlara yönlendirilirken, uzmanlar bölgenin zemin riskine dikkat çekti.

