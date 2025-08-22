Başakşehir Evinde Mağlup Oldu

BAŞAKŞEHİR’İN MAÇ PERFORMANSI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu çerçevesinde Universitatea Craiova ile İstanbul’da karşılaştı ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçta Başakşehir’in tek golünü Festy Ebosele kaydetti.

MAÇTAKİ GOL ANLARI

Mücadele, Başakşehir’in Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa ve Shomurodov ile başlayan kadrosuyla başlarken, konuk ekip Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badeij, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram kadrosuyla sahada yer aldı.

Maçın ilk yarısı boyunca büyük bir mücadele yaşanırken, konuk Universitatea Craiova 45+2’inci dakikada Alexandru Cicaldau’nun attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise 61. dakikada Oleksandr Romanchuk, farkı ikiye çıkararak takımını 2-0 öne geçirdi.