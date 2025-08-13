Başakşehir, UEFA’da Viking ile 1-1

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile gerçekleştirdiği rövanş mücadelesini 1-1 tamamladı ve ilk maçta elde ettiği 3-1’lik avantajla play-off turuna adını yazdırdı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta turuncu-lacivertliler, başlangıçta savunma arkasına attığı toplarla etkili bir görüntü çizdi fakat bu çabaları golle sonuçlanmadı.

İLK YARIDA TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle geriye düşen Başakşehir, ataklarını sürdürdü ve 40. dakikada yeni transferi Davie Selke’nin kaydettiği golle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Başakşehir, rakibine gol fırsatı vermedi ve maç bu skorla tamamlandı.

Play-off turunda Başakşehir, Slovakya’nın Spartak Trnava takımı ile Romanya’nın Universitatea Craiova takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

DAVIE SELKE’NİN TARİHİ GOLÜ

Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki 100. golünü atan Davie Selke, bu eşleşmenin ilk maçında da gol atmıştı. Yeni transfer, turuncu-lacivertlilere, Avrupa’daki gol sayısını 100’e taşımış oldu.

Başakşehir: 1 – Viking: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 66 Da Costa)

Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D’Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic, Berisha

Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking)