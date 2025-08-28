Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 3-1 yenildi

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE SONA GELİNDİ

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turundaki rövanş maçları büyük bir heyecanla tamamlandı. Rumen takım Universitatea Craiova ile temsilcimiz Başakşehir, Alman hakem Daniel Schlager yönetiminde Complex Sportiv Craiova’da bir araya geldi. İlk maçta 2-1 kaybeden Başakşehir, deplasmanda Universitatea Craiova’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

BAŞAKŞEHİR’İN İLK GOLÜ

Maçın 7. dakikasında Başakşehir, Selke’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu, temsilcimizin umudunu artırdı fakat maça denge gelmesi uzun sürmedi.

DENGEYİ İKİNCİ GOLLE KURDULAR

Universitatea Craiova’da daha önce Galatasaray ve Konyaspor forması giymiş olan Alexandru Cicaldau, 9. dakikada skora eşitliği sağladı. Ardından, 27. dakikada Ştefan Baiaram’ın golüyle Rumen ekibi skoru 2-1’e taşıdı. İlk yarı, Universitatea Craiova’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

BİR KIRMIZI KART VE GOL

Başakşehir, 81. dakikada Operi’nin arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan atılması nedeniyle 10 kişi kaldı. Aynı dakikada Universitatea Craiova, Nsiba’nın golüyle durumu 3-1 yaptı.

EUROPA SERÜVENİ SONA ERDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Universitatea Craiova maçı 3-1 kazanarak Başakşehir’in toplamda 5-2’lik skorla Avrupa serüvenini noktalamış oldu.