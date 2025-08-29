BaŞakŞehir, Universitatea Craiova’ya Elendi

UEFA KONFERANS LİGİ’NDEN ELENME

UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rövanş maçının heyecanı yaşandı. Mirel Radoi’nin çalıştırdığı Rumen ekibi Universitatea Craiova ile Türk temsilcisi Başakşehir, Alman hakem Daniel Schlager’in yönettiği karşılaşmada Craiova’daki Complex Sportiv Stadyumu’nda mücadele etti. İlk maçta 2-1 yenilen Başakşehir, rövanşta da deplasmanda Rumen takımına 3-1 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇİYOR

Karşılaşmada Başakşehir, 7. dakikada Selke’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ancak müsabakanın 9. dakikasında Universitatea Craiova’nın daha önce Galatasaray ve Konyaspor’da oynamış olan oyuncusu Alexandru Cicaldau, skoru 1-1 yaparak dengeyi sağladı.

RUMEN EKİBİ ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİYOR

27. dakikada Ştefan Baiaram, Universitatea Craiova’yı 2-1 öne geçirerek ilk yarının sonuna bu skorla gidilmesini sağladı.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALIYOR

Müsabakanın 81. dakikasında, Başakşehir’den Operi, hakeme itirazda bulunduğu için arka arkaya iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı, böylece takımını 10 kişi bıraktı.

SKOR FARKI İKİYE ÇIKIYOR

Aynı dakikada Universitatea Craiova, Nsiba’nın attığı golle durumu 3-1’e getirdi.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA’DAN VEDA EDİYOR

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca Universitatea Craiova, maçı 3-1 kazanarak Başakşehir’i toplamda 5-2’lik skorla eliyor ve Avrupa serüveni sona eriyor.