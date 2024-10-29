Başhemşireye Tehdit İddiası Gündemde!

SAVCI YAVUZ ENGIN’IN TEHDİT OLAYI

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, “Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar veremezler” diyerek kendisini tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çekmiştir. Savcı Engin’in, makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin’in, başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği ortaya çıkmıştır. Bu durumu CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ detaylarıyla aktardı.

ÇETE ÜYESİNDEN GÖZDAĞI

Savcı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları geldiğinde çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edilmiştir. Makamına gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, fotoğraf çektirip paylaşması durumunda hiç kimsenin zarar veremeyeceğini söyleyerek gözdağı vermiştir. Tutuklanan Zengin hakkında yeni detaylar su yüzüne çıktı. Yavuz Çelik’in ifadesine de başvurulmuş, üvey baba Çelik, “10-15 yıldır tanıyorum. Olayın bu boyuta gelmesi ile aile de şikayetçi oluyor. Biz de şaşırdık. Ek ifade ile serbest bırakılacağını söyledi.” açıklamasında bulunmuştur.

İstanbul’da 12 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerin özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebek acil hastalarını önceden anlaşılarak sevk ettikleri ve ölümlerine neden oldukları iddialarıyla birlikte şikayetçi sayısı 350’ye ulaşmıştır. 22’si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmiştir.

IDDIANAME DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek “maktul”, 5 kişi “müşteki”, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü “suçtan zarar gören”, sağlık şirketleri ve hastaneler “malen sorumlu”, 47 kişi de “sanık” olarak yer almaktadır. İddianamede sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen için “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezaları talep edilmektedir. Diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları öngörülmekte olup, hastaneler ve şirketler lehine “dolandırıcılık” suçunun işlenmesi nedeniyle güvenlik tedbirleri alınması önerilmektedir. Soruşturma kapsamında, İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da ise bir hastanenin ruhsatı iptal edilmiştir.