Basın Kartı Resmi Kimlik Olarak Kabul Edildi

Gazetecilerin görevleri sırasında karşılaştığı kimlik ibrazı problemleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, basın kartı artık resmi kimlik olarak kabul edilecek.

KOLLUK BİRİMLERİNE YAZILI TALİMAT GÖNDERİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve valiliklere iletilen yazıda yeni uygulamanın detayları açıkça belirtildi. Bu kapsamda, gereki düzenlemelere uygun basın kartını gösteren gazetecilerden ek olarak kimlik göstermeleri talep edilmeyecek.

BASIN KARTI RESMİ KİMLİK OLARAK TANINDI

Talimat yazısında, 13 Ekim 2022’de 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda yapılan düzenlemelere atıfta bulunularak, basın kartının “resmi nitelikte kimlik belgesi” olarak tanındığı ifade edildi. Ayrıca, Basın Kartı Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerinde kartın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmiş ve tüm resmi ile özel kurumlarca geçerli sayılması gereken bir kimlik olduğu vurgulandı.

Söz konusu düzenlemenin, özellikle arama, yol kontrolü ve resmi işlemlerde gazetecilerin maruz kaldığı farklı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi. Gazetecilerden gelen geri dönüşler çerçevesinde alınan kararın, sahada görev yapan basın mensuplarının işlerini kolaylaştıracağı düşünülüyor.

