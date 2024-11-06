“Başkan Donald Trump’a Dünya Genelinde Tebrikler”

ERDOĞAN’IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen başkanlık seçimini büyük bir mücadeleyle kazanan dostu Donald Trump’ı tebrik etti. Erdoğan, “Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyorum. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ile tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’DAN TEBRİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald ve Melania Trump’a şu sözlerle tebrik etti, “Tarihin en büyük geri dönüşü için tebrikler! Beyaz Saray’a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu büyük bir zafer!”

MACRON’UN KUTLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Tebrikler Başkan Donald Trump. Dört yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin ve benim inançlarımla. Saygı ve hırsla. Daha fazla barış ve refah için” dedi.

SANCHEZ’İN İFADELERİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump’a yönelik olarak, “Tebrikler Donald Trump. Zaferiniz ve ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum. Stratejik ikili ilişkilerimiz ve güçlü bir transatlantik ortaklık üzerinde çalışacağız” açıklamasında bulundu.

MODİ’NİN DÜŞÜNCELERİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, “Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla dostum Donald Trump’ı en içten dileklerimle kutluyorum. Önceki döneminizin başarıları üzerine inşa ederken, Hindistan-ABD Kapsamlı Küresel ve Stratejik Ortaklığını daha da güçlendirmek için işbirliğimizi yenilemeyi dört gözle bekliyorum. Birlikte, halklarımızın iyiliği için ve küresel barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için çalışalım” şeklinde ifade etti.

NATO’DAN DESTEK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Donald Trump’ı ABD Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini belirtirken, “Kendisinin liderliği İttifakımızın güçlü kalmasında yine kilit rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla güç yoluyla barışı ilerletmek için kendisiyle yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.