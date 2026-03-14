Başkan Dursun Özbek İftarda Depremzedeleri Ziyaret Etti

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı’nın AFAD Yaşam Alanı’ndaki iftar etkinliğine eşi Mesude Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı İlkin Aydın ile katıldı. İftar sırasında konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya gelen Özbek, onlarla sohbet ederek yaşadıkları sorunları dinlediklerini belirtti. Deprem sürecinin başından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını ve desteğe devam edeceklerini ifade etti.

DEVAMLI ZİYARET EDİYORUZ

Özbek, “Deprem sonrası bölgede desteklerimiz oldu ve Kahramanmaraş’ta bunlardan bir tanesi. Konteyner kentte yaşayan Maraşlı kardeşlerimizi bayramlarda ve Ramazan günlerinde devamlı ziyaret ediyoruz. Bugün de iftar sofrasında onlarla beraberdik. Amacımız sadece bir konteyner vermek değil, onlara dokunmak, dertleşmek; ihtiyaçları varsa onları gidermek. Dolayısıyla biz onları ziyaret ettikçe onlar da çok memnun oluyorlar. Elimizden geldiği kadar Galatasaray Spor Kulübü olarak bölgedeki ihtiyaç sahibi herkese elimizi uzatıyoruz. Depremin birinci gününden beri böyle. Bugün de buradayız, onlarla beraber iftar yaptık” şeklinde konuştu.

AMACIMIZ TURU GEÇMEK

Başkan Dursun Özbek, kendi evlerinde 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde ettikleri Liverpool maçı hakkında yöneltilen bir soru üzerine ise, “Hazırlanıyoruz. İnşallah Liverpool’da güzel bir maç olacak. Amacımız turu geçmek ve Galatasaray’ı, Türk insanını, Türk futbolseverleri ve tüm Türkiye’yi sevince boğmak” diyerek hedeflerini dile getirdi.