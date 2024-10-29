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“Başkan Görgün: Bu Gururu Birlikte Yaşıyoruz”

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GÖRKÜN’DEN T625 GÖKBEY HELİKOPTERİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de gerçekleştirilen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli ifadelerde bulundu. Görgün, “Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz” diye vurguladı.

CUMHURİYETİMİZİN 101. YIL DÖNÜMÜ

Görgün, konuşmasına devam ederek, “Bugün, burada, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde bağımsızlık ve millet iradesinin temellerinin atıldığı bu mukaddes günü taçlandıran bir gururu hep birlikte yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisi projeleri hakkında bilgiler vererek, hava savunma sistemleri, İHA’lar, SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları ve uzun menzilli füze sistemlerinin Türkiye’nin caydırıcı gücünü her alanda artırdığını ve dost ülkeler için güvence sağladığını söyledi.

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