Başkan Yavaş: Seçim Yaklaşınca Yeniden Buluşuruz

BAŞKAN YAVAŞ’IN CHP İL DANIŞMA KURULU ZİYARETİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da gerçekleştirilen CHP İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılacak ön seçimi gündeme getirerek, bu seçimin üzerinden daha 3 yıl geçtiğini, bu süreçte CHP’li belediyelerin çalışarak vatandaşların sıkıntılarına daha fazla odaklanması ve oy oranlarını artırması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile cumhurbaşkanlığı adayı olmak için ön seçim başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek, “Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak.” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ’IN GÖRÜŞLERİ VE HEDEFLERİ

Mansur Yavaş, yaptığı açıklamalarda “Yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkan’la da konuştuk. Ön seçim yapılacak; takdir kendilerinin ancak ben, ‘Daha 3 yıl var, belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın’ görüşündeyim” dedi. Yavaş, seçim dönemi yaklaştığında birlikte hareket edeceklerinin ve her şeyi yeniden değerlendireceklerinin altını çizdi. Ayrıca, CHP’nin bölünmüş gibi görünmesini istemediğini belirterek, “Ben üstüme düşeni yapıp, CHP’nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim” şeklinde konuştu.

ANKARA’DA CHP’NİN DURUMU

Yavaş, büyükşehirde memnuniyet oranının yüzde 63 seviyesinde devam ettiğini ve CHP’nin Ankara’daki oy oranının ilk defa yüzde 40,8’e yükseldiğini ifade etti. Çalışmalar neticesinde AKP’nin yüzde 28 oy aldığını ve olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin yüzde 48 ile birinci, AKP’nin adayının ise yüzde 37 ile ikinci olacağını öngördüğünü belirtti. Yavaş, esnafın ve çiftçinin desteğiyle iktidar değişirse belediyelerin bu değişimin en büyük göstergesi olacağını vurgulayarak, “Eskiden ne kadar yapılmayan iş varsa onların hepsi yapılıyor” dedi.