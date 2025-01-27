Basketbol Türkiye Kupası’nda Kura Çekildi

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ’NDEKİ AÇILIŞ TÖRENİ

Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, kupada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri yer aldı. TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında, “Sezonun ilk yarısını ilk 8’de bitiren takımlarımızı kutluyorum. Bu sene yarı final ve finalimizi Şanlıurfamızda oynayacağız. Bu bizim için büyük mutluluk ve heyecan. Şanlıurfa valimize ve belediye başkanımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umuyorum güzel maçların oynandığı, hak edenin kazandığı Türkiye Basketbol Federasyonu’nun en iyi şekilde organize ettiği bir kupaya ev sahipliği yaparız.” dedi.

KUPADA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk 8’de tamamlayan takımlar; Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersinspor, Türkiye Kupası’nda oynama hakkı kazandı. Bu takımlarla birlikte, Türkiye Kupası heyecanı da başlamış oldu ve basketbolseverler için önemli bir dönem kapılarını araladı.