Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu’nun Diploması Açıklaması

SAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmaya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle ‘diploma iptali’ hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi’ne gönderilmiştir” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öncelikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine durum değerlendirmesi yapıldı. Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda İmamoğlu’nun diplomasının sahteliği tespit edilince soruşturmanın başlaması kaçınılmaz oldu.

Soruşturma süresince Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir yazı gönderdi. Bu yazıda, “YÖK raporuna göre K.K.T.C.’de sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığı, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı, bu nedenle tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UNCN)’den yapılan yatay geçişlerin İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği tespit edilmiştir.” denildi.

Ayrıca, söz konusu yazıda “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önünde bulundurularak, idari soruşturmanın yürütülmesi veya mevcut bir idari soruşturmanın raporlarının Başsavcılığa iletilmesi, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrenim sürecine dair belgelerin tarafımıza ulaşması, 12 Eylül 1990’daki yatay geçişle ilgili süreçlerin kimler tarafından düzenlendiği ve bu konulara ilişkin bilgilerin ivedilikle iletilmesi rica olunur.” şeklindeki ifadeler yer aldı.

İMAMOĞLU’NDAN HUKUKİ AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız.” açıklamasında bulundu.