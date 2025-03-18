Batik’ten Konkordato İlanı Geldi

PAZARDAKİ DURUM VE GEÇMİŞİ

Patronlar Dünyası’nın bildirdiğine göre; geçmişte Tiffany&Tomato’yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi’nin sahip olduğu Batik, 2020 yılında yaşanan ekonomik sorunlar sonrası Mehmet Yılmaz’a bağlı Myglobe’a devredildi. Tekstil sektöründe önemli bir yer edinmiş olan firma, hemen hemen her alışveriş merkezinde bulunuyor. Ancak biriken borçlar nedeniyle konkordato ilan etti.

KONKORDATO SÜREÇLERİ VE MAHKEME KARARLARI

Türkiye’nin en köklü hazır giyim markalarından biri olan Batik, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından aralık ayında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı almıştı. Şirketin mali durumu hakkında inceleme yapmak üzere atanan 3 kişilik konkordato komiser heyeti, yaptığı değerlendirme sonucunda Myglobe için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Ancak şirketin patronu Mehmet Yılmaz için belirlenen 3 aylık geçici mühlet süresi uzatılmadı.

Batik, yeniden toparlanma aşamasına geçmek için 2024’te franchise fuarına katılarak yeni mağazalar açacak yatırımcı arayışına girdi. Ancak planlar beklenen düzeyde ilerlemiyor. Şirketin toplam borcunun 125 milyon TL’yi aştığı bilgisi edinildi ve mahkeme kararıyla alacaklılar kurulunun oluşturulacağı ifade edildi.