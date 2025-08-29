“Batman 20 Bin Dosyayla Zirvede.”

SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTEREN DOLANDIRICILIK OLAYLARI

Son zamanlarda dolandırıcılar, uyguladıkları çeşitlilik arz eden taktiklerle vatandaşları hayrete düşürüyor. Olay sayılarındaki artış dikkat çekerken, tanıdık dolandırıcılık yöntemleri bile bir anlık dikkatsizlikle insanların mağdur olmasına yol açıyor. Özellikle dikkat çeken bir yöntem, başkaları adına banka hesaplarının kullanılmaya başlanmasıdır. Batman, bu tür dolandırıcılıklarda Türkiye genelinde ön planda yer alıyor.

VAKA SAYISI YÜKSEK RAKAMLARA ULAŞTI

Batman’da başkalarının banka hesaplarını kullanarak ‘bilişim sistemlerinin veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan açılan dosya sayısı son 1,5 yılda 20 bini buldu. Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, gençlerin düşük ücretlerle ikna edilerek kurban olarak seçildikleri bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Çakan, “Bu dolandırıcılıklar, son yılların önemli sorunlarından biri ve maalesef hem bölgede hem de Batman’da sıkça karşılaştığımız, gençlerin mağduriyetine neden olan bir durum. Yalnızca Batman’da yaklaşık 20 bine yakın dosya bulunuyor” dedi. Gençlerin hedef seçildiği dolandırıcılıklarda, özellikle lise sona yakın öğrencilere ve üniversiteye hazırlanan bireylere yönelik ikna edici teklifler yapılıyor. Gençler, “birkaç kart ya da hesap çıkart, biz sana cüzi bir ücret ödeyelim. Merak etme, sana bir zarar gelmeyecek” bahanesiyle kandırılıyor.

KART BİLGİLERİYLE YAPILAN KANUNSUZ İŞLEMLER

Baro Başkanı Çakan, dolandırıcılık sonrası daha kötü sonuçların ortaya çıktığını ifade etti. “Bu kartları edinip kullanan kişiler, genellikle batıda bulunan şebekelere ulaşarak, dolandırıcılık faaliyetinde bulunuyorlar. Bu kart bilgilerinin şebekelere ulaşmasıyla, Türkiye’nin farklı yerlerinde insanları dolandırarak, o dolandırdıkları parayı bu kartlara aktarıyorlar. Sonrasında bu paralar bilinmeyen kripto hesaplara gönderiliyor. Bu durum takip edilemez hale geliyor ve sonuçta muhatabınız kart sahibi oluyor. O kişiye onlarca soruşturma açılıyor ve her bir dava için 3 yıl kadar cezanın beklediği ortaya çıkıyor.” diye konuştu. Dolandırıcılık mağdurlarının arasında üniversite öğrencileri, doktorlar, avukatlar ve öğretmenler de bulunduğuna dikkat çekildi.

EBEVEYNLERİN DİKKATİNE

Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, ebeveynlerin bu konulara dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ebeveynlerin genellikle çocuklarının durumu hakkında bilgi sahibi olamadığını belirten Çakan, “Gençler sabah evden çıkıp akşam döndükleri için ebeveynleri bu durumu fark edemiyor. Genellikle ergenlik döneminde olan gençler, ebeveynleriyle bu konuları açamadıkları için çok geç öğreniyorlar. Ebeveynlerin, çocuklarına kimseye kart verip vermediklerini sormaları ve güvenmedikleri insanlara asla banka kartı çıkartmamaları gerektiğini bilmeleri lazım” dedi. Çakan, böyle bir durumda hemen adli mercilere başvurulması gerektiğini hatırlattı. “Eğer kart zarar görmüşse, hızlıca bankayla iletişim kurmalı, emniyete ve savcılığa başvurulmalı” dedi.

YASAL DÜZENLEMELERİN GEREKLİLİĞİ

Dolandırıcılığı önlemek amacıyla ebeveynlere çağrıda bulunan Çakan, “Çocuklar zarar görüyor ve bu durumun ileride meslek hayatlarını etkileyebileceğini unutmamalılar. Bir gençlik heba ediliyor. Gençler geleceğimizdir, onları kaybetmeyelim. Tüm kurumlar ve STK’lar, ebeveynler ve siyasilere bu konuda iş düştüğünü belirtmek isterim. Gerçekten yasal bir düzenleme gerekiyor. Düşünün ki, 1000-2000 lira için kart veren gençler ağır cezalara çarptırılıyor. Bu çok insani bir durum değil. Hukuki olabilir ama insani açıdan gençlerin geleceğinin karartılması söz konusu. Buna birlikte engel olmalıyız.” şeklinde ifade etti.