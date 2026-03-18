Batman’da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Batman’da Trafik Kazası: 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Batman merkezde TPAO Bulvarı üzerinde, Edip Ş. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Oynar’a çarptı. Çarpmanın ardından ihbar üzerine olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, 65 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından Oynar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edilirken, sürücü Edip Ş. gözaltına alındı. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.