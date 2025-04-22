“Bayern Münih’in Yıldızı Galatasaray’a Geçiyor.”

THOMAS MÜLLER’DEN AÇIKLAMA

Bayern Münih tarihinde önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar bu kulüpte forma giyen Thomas Müller, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası şampiyonu unvanını taşıyor ve iki kez üçlü şampiyonluk yaşayarak rekor kırdı. Benzersiz kariyeri, 25 yıl ve 33 kupa ile hafızalarda yer etti.

YENİ BİR DÖNEMİN SONU

Alman Bundesliga temsilcisi Bayern Münih’te bir dönem daha sona eriyor. Kulübün altyapısından yetişen ve profesyonel hayatında yalnızca Bayern Münih forması giymiş olan Thomas Müller, artık yeni bir yolculuğa adım atıyor. Yıldız futbolcu, ayrılığını “Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve harika taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman kalacak” ifadeleriyle duyurdu.

HAFIZALARDAN SILINMAYACAK ANILAR

Müller, veda mesajında, “Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre sevgiyle hatırlayacağımız anlar… Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih’e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye ekledi. Bu açıklamalar, kariyerinin sonuna yaklaşan yıldız futbolcunun Bayern Münih’e olan bağlılığını ve kulüple yaşadığı anularını da gözler önüne seriyor.