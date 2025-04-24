Bayern Münih, Sacha Boey ile sorunlar yaşıyor

BAYERN MÜNİH, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen’in şampiyonluk sevinçlerine tanıklık eden Bayern Münih, bu sezonda işlerin ciddiyetini artırdı. Vincent Kompany’nin takımı, sezonun bitmesine dört hafta kala Leverkusen’in sekiz puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 31. haftasında 26 Nisan’da Mainz’ı ağırlayacak. Vincent Kompany’nin öğrencileri, bu maçı kazanması durumunda şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşacak.

Bayern Münih’te Sacha Boey ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Bavyera ekibi, 2024 kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız sağ bekten beklediği performansı alamadı.

Sacha Boey, sakatlıkları nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor. Bayern Münih’e transfer olduktan sonra toplamda beş kez sakatlanan Galatasaray’ın eski sağ bek oyuncusu, 32 maç kaçırarak yeteneklerini sergilemekte zorlandı.