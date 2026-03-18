Bayern Münih’te Kaleci Krizi Özel İzin Gerektiriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında Atalanta ile karşılaşacak olan Bayern Münih, bu kritik maç öncesinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. İlk maçta deplasmanda 6-1 gibi ezici bir skorla galip gelen Alman temsilcisi, şu anda kaleci sıkıntısı yaşamaktadır.

4 KALECİ DE YETERSİZ!

Bavyera ekibi, birinci takımdaki üç kalecisinin yanı sıra U19 takımının kalecisinin de maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle zorlu bir durumda. Bu gelişme, teknik ekibin stratejilerini köklü bir şekilde değiştirirken, kaleyi kimin koruyacağı merakla bekleniyor.

16 YAŞINDAKİ KALECİ KONUŞULUYOR

Söz konusu kriz sonrasında, Bayern Münih’in 16 yaşındaki kalecisi Leonard Prescott’ın forma giymesi gündeme geldi. Ancak bu durum, sadece sportif değil hukuki bir engel de doğuruyor.

YASA ENGELİ GÜNDEME GELDİ

Almanya’da reşit olmayan bireylerin akşam 20.00’den sonra çalışması yasak olduğundan, rövanş maçının 21.00’de başlaması nedeniyle genç kalecinin sahaya çıkabilmesi için özel bir izin alınması şart.

İZİN İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Bayern Münih yönetiminin, Prescott’ın oynaması için hükümet, aile, doktor ve okuldan gerekli onayları alabilmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğu öğrenildi. Tüm izinler alınabilirse, genç kaleci tarihi bir karşılaşmada ilk 11’de yer alabilir.