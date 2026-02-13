Bayındır Mahallesi’nde Araçları Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bir kişi Bayındır Mahallesi’nde park halindeki iki aracı benzin dökerek ateşe verdi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören çevre sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek yanmakta olan otomobil ve panelvan aracı söndürdü. Ne yazık ki, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerine ulaşarak benzin bidonu ile bulunan Hüseyin A’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.