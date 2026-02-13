Bayındır Mahallesi’nde Araçları Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı

bayindir-mahallesi-nde-araclari-yakan-supheli-gozaltina-alindi

Bir kişi Bayındır Mahallesi’nde park halindeki iki aracı benzin dökerek ateşe verdi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören çevre sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek yanmakta olan otomobil ve panelvan aracı söndürdü. Ne yazık ki, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerine ulaşarak benzin bidonu ile bulunan Hüseyin A’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.