Bayındır Mahallesi’nde Benzinle Araç Yangını Çıktı

bayindir-mahallesi-nde-benzinle-arac-yangini-cikti

Bir kişi araçları ateşe verdi

Bayındır Mahallesi’nde, park halinde bulunan iki araca benzin dökerek yangın çıkartan bir şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ateş müdahalesiyle araçlar yok oldu

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobil ve panelvan araca hızla müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Ancak, her iki araç da kullanılamaz duruma geldi.

Gözaltı işlemi tamamlandı

Polis ekipleri, yangın anında elinde benzin bidonu bulunan Hüseyin A’yı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yangının sebep olduğu zarar ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

