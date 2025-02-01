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Baykar’ın 2024 İhracat Başarısı Devam Ediyor

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BAYKAR’IN İHRACAT BAŞARISI

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarında lider konumda bulunan Baykar, 2024 yılında 1.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, gelirlerinin %90’ını ihracattan elde ederek önemli bir başarıya imza atıyor.

İHA AR-GE SÜRECİ VE BAŞARI ORANI

Baykar, 2003 yılında başlayan insansız hava aracı Ar-Ge sürecinin başından itibaren tüm projelerini kendi öz kaynaklarıyla yürütüyor. Şirket, bugüne kadar elde ettiği toplam gelirinin %83’ünü ihracattan sağladığını açıklıyor. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasında yer alan Baykar, 2024 yılında da aynı rakama ulaşarak bu başarıyı sürdürüyor.

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