Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

İzmir’in Bayraklı Adalet Mahallesi’nde bir şantiyede, bugün saat 15.30 civarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir konteynerde yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede büyümesi, gökyüzüne kara dumanların yükselmesine neden oldu. Şantiye çalışanları ilk müdahaleyi gerçekleştirse de, yangın hızla yayılarak çevredeki ağaçlara sıçradı.

İTFAYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.