“Bayraktar’dan KızılElma Üzerine Açıklama”

Kızıl Elma Üzerine Açıklamalar

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, KIZILELMA hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bayraktar, bu projelerin Türkiye’nin savunma sistemleri açısından taşıdığı önemi vurguladı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da geniş bir perspektifle konuyu ele aldı.

Projenin Stratejik Önemi

Haluk Bayraktar, “KIZILELMA, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yolculuğunun temel taşları arasında yer alıyor” diyerek projenin stratejik önemine dikkat çekti. Selçuk Bayraktar ise, “Bu projeler ülkemizin savunmasına büyük katkılar sağlayacak” ifadesini kullandı. Kızıl Elma’nın yerli ve milli üretim anlayışı ile geliştirilmesi, Türkiye’nin bağımsızlığını artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.