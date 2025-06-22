Bayraktar: Enerji Sektörümüz Güçlü, Dayanıklı

BAYRAKTAR’IN ST. PETERSBURG ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRMESİ

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) ziyareti sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Türkiye için enerji alanında önemli bir tedarikçi olduğunu ifade eden Bayraktar, “Petrol, doğal gaz, nükleer enerji ile kömür ve LPG gibi petrol ürünlerinde de büyük bir tedarikçimiz var. Rusya ile uzun yıllara dayanan bir enerji işbirliğimiz mevcut.” açıklamasında bulundu. Rusya’daki temasları çerçevesinde, Rus yetkililerle mevcut işbirliklerini ve gelecekte neler yapılabileceğini görüştüklerini anlatan Bayraktar, “SPIEF kapsamında St. Petersburg’daki muhataplarımızla görüşme fırsatı bulduk. Forumda, nükleer enerji ve diğer enerji alanlarındaki işbirliğimizle küresel gelişmeler üzerine değerlendirme yaptık. Bu nedenle burası önemli bir platform.” dedi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ SINAVLAR

Enerji sektörünün son beş yılda zorlu dönemlerden geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, “2020’de pandemi ile birlikte enerji fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Enerji piyasalarının denge içinde kalması kritik. İklimle ilgili krizlerin ve enerji politikalarının sektörü yönlendirdiği bir dönem de söz konusu.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, 2022’de Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen savaşın Avrupa’daki etkilerine de değinen Bayraktar, “Ticaret savaşları, tedarik zincirindeki aksaklıklar, yaptırımlar ve finansal piyasalardaki yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi birçok etken, dünya enerji piyasalarının son beş yılda ciddi zorluklarla karşılaştığını gösteriyor.” dedi. Bayraktar, Orta Doğu’daki artan gerilimin de bu tabloya eklenmesiyle, Türkiye’nin enerji sektöründe etkiler görülebileceğini belirtti.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Yaşanan gerilimin hızla son bulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, mevcut ekonomik gelişmelerin etkilerini de görmekte olduklarını kaydetti. Fiyatlarda yukarı yönlü bir eğilim olduğunu ifade eden Bayraktar, gelecekte daha kötü senaryoların ortaya çıkabileceğini düşünmediğini söyledi. Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceğini ancak bunun bir süre sonra dengeleneceğini umduğunu belirtti. Arz güvenliğinin önemine değinen Bayraktar, “Arz güvenliği için gerekli tedbirleri almış durumdayız. İran, Türkiye’ye doğal gazını sorunsuz bir şekilde tedarik ediyor. Petrol ürünlerinde ithalatımız yok, bu nedenle arz güvenliği konusunda bir problem yaşamıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmak adına alternatif çalışmalar yaptıklarını da belirten Bayraktar, “Bu çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyoruz. Yaz ayındayız ve depolarımızı doldurmakla meşgulüz. Aynı zamanda gaz tüketiminin düşük olduğu bir dönemden geçiyoruz, bu durum önemli. Kışa hazırlık yaparak arz güvenliğini tesis etmeye çalışıyoruz.” bilgisini aktardı. Rusya’nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu belirten Bayraktar, işbirliğini sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.