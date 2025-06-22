Bayraktar: Enerji Sektörümüz Güçlü ve Dayanıklı

BAYRAKTAR’DAN RUSYA İLE ENERJİ İŞBİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, “Rusya, enerjide Türkiye’nin en büyük tedarikçilerinden biri.” diyerek açıkladı. Petrol, doğal gaz, nükleer enerji, kömür ve LPG gibi alanlarda Rusya’nın önemli bir tedarikçi olduğunu belirten Bayraktar, bu enerji işbirliğinin uzun yıllara dayandığını ifade etti. Rusya’daki temasları çerçevesinde mevcut işbirliğinin durumu ve gelecekte yapılabilecekler üzerine görüşmeler yaptıklarını belirten Bayraktar, “SPIEF vesilesiyle geldiğimiz St. Petersburg’da ilgili muhataplarımıza görüşme fırsatı bulduk.” dedi. Forumda enerjinin farklı alanlarındaki iş birliği ve küresel gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptıklarını vurguladı.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ KRİZLER

Bayraktar, enerji sektörünün son 5 yılda ciddi sınamaların altında kaldığını belirtti. Pandemi döneminde enerjide fiyatların hızla yükseldiğini söyleyen Bayraktar, enerji piyasalarının belirli bir dengede kalmasının önemini vurguladı. İklimle ilgili krizlerin de enerji sektörünü yönlendiren bir süreç oluşturduğunu ve bu sürecin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa’da önemli etkiler yarattığını belirten Bayraktar, “Dünya enerji piyasaları son beş yıldır çok ağır sınamalardan geçiyor.” dedi. Orta Doğu’da artan gerilimin de yeni bir kriz eklentisi olduğunu anlatarak, bu durumun Türkiye üzerinde de makro etkilere yol açabileceğini belirtti.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ YÜKSEK ÖNCELİK

Bayraktar, yaşanan durumun hızlı bir şekilde son bulmasını umduklarını vurguladı. Mevcut gelişmelerin ekonomik etkilerini görmeye başladıklarını ifade eden Bayraktar, “Fiyatlarda yukarı doğru bir gidiş söz konusu oldu.” dedi. Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle fiyatlarda belirsizlik olabileceğini ancak bunun belirli bir süre içinde dengeye geleceğini umduğunu aktardı. Arz güvenliğinin önemini bir kez daha vurgulayan Bayraktar, “İran, Türkiye’ye bugün itibariyle vermesi gereken doğal gazın tedarikini yapıyor. Herhangi bir kesinti yok.” bilgisini paylaştı. Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak için alternatif çalışmalar yürüttüğünü belirten Bayraktar, depolama faaliyetlerine odaklandıklarını ve kış için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

GELECEKTE İŞBİRLİĞİNİN SÜRECEĞİ VURGUSU

Bayraktar, Rusya’nın Türkiye için arz anlamında önemli bir ortak olduğunu ifade ederek, işbirliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu bağlamda, sağlam bir enerji arz güvenliği oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti.