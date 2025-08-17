Bayraktar, Kampanya ve Ödülleri Duyurdu

TEŞEKKÜR VE PAYLAŞIMLARIN ÖNEMİ

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını vurguluyor.

KAMPANYA İLE ÖDÜLLER DAĞITILIYOR

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyü bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kaydolan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı bulacak. Kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi çeşitli teknoloji ürünleri ödül olarak sunulacak.

SOSYAL MEDYADA YENİ BİR DÖNEM

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını belirtiyor.