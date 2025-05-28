Bayraktar KızılElma Başarıyla Testleri Geçti

YERLİ VE MİLLİ ARAÇLARIN GELİŞİMİ

Türkiye, yerli ve milli araçlarının gelişimi konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Baykar’ın tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev alacak olan Bayraktar KIZILELMA, uçuş testlerine devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının test süreci, önceden belirlenen takvime uygun bir şekilde ilerliyor.

KRİTİK TEST BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar KIZILELMA, PT-4 prototipi ile önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X hesabından paylaştığı görüntülerde KIZILELMA’nın 4 numaralı prototipinin “AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi”ni başarıyla tamamladığını duyurdu.

REKOR SÜREDE UÇUŞREALİZASYONU

Baykar’ın tamamen kendi öz kaynaklarıyla başlattığı Bayraktar KIZILELMA projesi, 2021 yılında hayata geçirildi. 14 Kasım 2022 tarihinde, TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne ulaştı. Yer testlerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra, 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, gökyüzü ile buluştuğunda bir yıl gibi rekor bir süre geçmişti.

HAVACILIK TARİHİNE DAMGA VURDU

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 etkinliği sırasında dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarıyla birlikte İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu yaptı. Bu uçuşlar, dünya havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası oldu ve gelecekteki hava muharebelerine yön verme potansiyeline sahip.

İHRACATTA BAŞARI DAİRESİ

Baykar, projelerinin tümünü öz kaynakları ile gerçekleştiren bir firma olarak dikkat çekiyor. 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından bugüne dek elde edilen gelirlerin yüzde 83’ü ihracattan sağlandı. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarında lider konumda olan Baykar, 2024 yılında da küresel başarılarını sürdürüyor ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor.